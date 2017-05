Kinderbuchausstellung mit (Vor)Leseecke „Yuki liest!“

Demokratie? Super! Können wir im Badezimmer eine Republik gründen und wie lösen wir den Riesenkrach unterm Blätterdach?

Demokratie kann man lesen, lernen und leben. „Yuki liest“ stellt die Bücher dafür vor und wie wir uns auf den Menüplan der Woche gemeinsam und ohne Stress einigen.

Samstag 13. Mai 14 Uhr (in der Vorleseecke):

Liber Libri Wien im Verlag Guthmann-Peterson:

Helga Schicktanz „Der Buchblätterbaum“

Neue Nachrichten von der Prinzessin auf der Erbse, den Kirschen auf dem Baum, dem Mäderl auf der Schaukel und den Wolken am Himmel: In den fantasievollsten, absurdesten, skurrilsten und buntesten Geschichten berichtet sie Kindern und Erwachsenen aus dem Leben der Menschen und Zwiebeln, Gärten und Wolken.